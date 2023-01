Um homem morreu afogado na tarde deste domingo (1), no Lago Municipal Lalacci Humberto Donato, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por pessoas que estavam no local. Após chegarem, realizaram uma busca no lago com técnicas de mergulho e localizaram a vítima a 4 metros de profundidade.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médido Legal (IML) de Goiânia para identificação e realização de perícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Até o início da manhã desta segunda-feira (2), a vítima ainda não havia sido identificada e, consequentemente, o corpo não foi liberado para a família.

