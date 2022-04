Cidades Homem morre ao cair de ponte em distrito de Catalão Pessoas da região fizeram a remoção do corpo antes mesmo da chegada dos bombeiros

Um homem de 56 anos morreu, na última sexta-feira (1º), ao passar com o carro sobre uma ponte e cair de uma altura de cinco metros. O caso aconteceu em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão. De acordo com um veículo local, o homem foi identificado como sendo Luiz Marcos Pereira de Paula. Ao POPULAR, um sargento do Corpo de Bombeiros informou que a corp...