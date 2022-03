Cidades Homem morre após bater carro em caminhão na BR-153, em Hidrolândia Os dois veículos seguiam sentido Aparecida de Goiânia a Hidrolândia, quando o carro colidiu na traseira do caminhão que estava encostado e com a sinalização incorreta

Um homem de 33 anos morreu após bater o carro que estava conduzindo no final da tarde da última quinta-feira (10) em um caminhão que estava quebrado na BR-153, em Hidrolândia. Os dois veículos seguiam sentido Aparecida de Goiânia a Hidrolândia, quando o carro colidiu na traseira do caminhão que estava encostado e com a sinalização incorreta. O acidente ac...