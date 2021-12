Cidades Homem morre após cair na Avenida Castelo Branco e ser atropelado Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (10), no Setor Rodoviário, em Goiânia

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (10) após cair na pista da Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, em Goiânia, e, em seguida, ser atropelado por um carro que trafegava na via. De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista, de 52 anos, conduzia o carro quando se deparou com o homem caído na pista logo à frente...