Cidades Homem morre após ficar entalado no portão ao tentar invadir a casa da ex, em Caçu Vítima tinha histórico de processos envolvendo violência doméstica. Polícia apura motivo que levou o homem à casa da esposa no dia do fato

Um homem de 38 anos morreu depois de ficar entalado no portão da casa da ex-mulher, em Caçu, no sudoeste goiano. Ainda não se sabe o que ele foi fazer no local, nem como ele acabou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso e o delegado Nícolas Alvarenga deve ouvir familiares e amigos nos próximos dias para identificar as circunstâncias da morte. O caso ocorre...