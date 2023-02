Um homem de 23 anos, morreu depois de receber uma descarga em rede de alta tensão quando fazia manutenção em linha de internet. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8) na saída de Nerópolis, na Região Metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB) foram feitas todas as manobras de reanimação.

De acordo com o CB vítima trabalhava em uma empresa de instalação e manutenção de internet na cidade. No chamado, os colegas do homem informaram que sofreu uma descarga elétrica e estava preso no poste de alta tensão.

O capitão Giskard Xavier Nunes, comandante da 21 CIBM de Nerópolis, que atendeu o chamado, explicou que nessas redes de alta tensão existe o arco elétrico em que a vítima não precisa necessariamente tocar na fiação para receber a descarga. Porém ele não pode dar certeza se nesse caso houve ou não contato direto com os fios.

“A gente não sabe se ele tocou ou se o arco elétrico pegou ele. Ele estava com queimadura forte na mão direita e na perna esquerda, que foi o percurso que a descarga passou pelo corpo dele” explicou o capitão Giskard.

De acordo com os bombeiros foi feito todo o procedimento de socorro, inclusive processo de reanimação. O homem foi colocado na ambulância e levado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, na própria cidade. Mas não resistiu.

