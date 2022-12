Um homem de 35 anos morreu afogado em um poço após levar um choque elétrico, neste domingo (11), na zona rural de Cabeceiras de Goiás. O zelador da fazenda onde aconteceu o acidente conta que a vítima havia mergulhado no poço e, ao retornar para a superfície, teria encostado em um fio eletrizado da bomba.

O choque teria paralisado o homem, que teria morrido afogado logo em seguida. A esposa da vítima, que estava no local na hora do acidente, tentou separar o marido da fiação, mas desistiu ao perceber que a área estava eletrificada e acionou o resgate.

A equipe de busca e salvamento do 19° Batalhão de Formosa isolou o local para evitar novos acidentes e iniciou o resgate da vítima. O corpo do homem foi encontrado a cinco metros de profundidade dentro do poço, já sem sinais vitais e foi encaminhado para a unidade da polícia técnico-científica de Formosa.

Leia também:

- Adolescente de 15 anos é apreendida suspeita de esfaquear mulher em Bela Vista de Goiás

- Empresário teria dado tiros para cima enquanto agredia a ex-namorada, em Goiânia, diz polícia