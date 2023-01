Um homem morreu após ser atingido por diversos tiros de revólver enquanto estava em um bar, em Goiânia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, a vítima deu entrada com múltiplos ferimentos no Centro de Atenção Integral em Saúde de Campinas.

"A vítima deu entrada na unidade hospitalar apresentando múltiplos ferimentos na região da face, mandíbula direita, região temporal direita, região cervical e ombro esquerdo, provocadas por arma de fogo”, afirmou a corporação.

Segundo informações da PC, o rapaz chegou ao hospital com ausência de sinais vitais e foi levado até a sala de reanimação, onde ficou por 20 minutos, mas não apresentou uma alteração no quadro e teve a morte confirmada.

Ainda segundo informações da corporação, o homem foi levado à unidade hospitalar por duas mulheres, que foram embora após a tentativa de reanimação e não apontaram quais foram as possíveis motivações para o crime. As autoridades também afirmaram que nenhuma ocorrência envolvendo briga com arma de fogo foi encontrada.