Cidades Homem morre após ser atropelado na GO-060, em Goiânia Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (8)

Um homem de 35 anos morreu após ser atropelado na manhã desta quinta-feira (8), na GO-060, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. A Polícia Militar esteve no local para ajudar a controlar o trânsito, que ficou lento, no sentido Goiânia a Trindade. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atingida por dois carros enquanto fazia a travessia. Os motoristas fugira...