Um homem de 41 anos, identificado apenas pelas iniciais J.C.F.R., morreu na madrugada deste domingo (15) após ser atropelado no setor Campinas, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o acidente aconteceu por volta das 05h30 da manhã e o motorista fugiu sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem ainda no local.

A DICT conta que nem o motorista ou o veículo foram identificados, mas afirma que a delegacia vai instaurar inquérito para a investigação do caso. O corpo do homem foi encaminhado para a Polícia Científica para perícia.

