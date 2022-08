Cidades Homem morre após ser atropelado por motocicleta na BR-060, em Goiânia Vítima que não portava documentos e condutor da moto ainda não foram identificados. Dict destaca falta de iluminação pública na rodovia

Um homem morreu após ser atropelado por uma motocicleta neste domingo (31), na BR-060, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima que parecia viver em situação de rua, não portava documentos e não foi identificada. No momento do acidente, o homem caminhava pela pista paralela a rodovia, no sentido Aragoiânia/Goiânia, quando...