Um jovem de 24 anos foi morto com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo (29) durante uma festa familiar, em Leopoldo de Bulhões, no sudeste de Goiás. Conforme a Polícia Militar (PM), Álvaro Cardoso de Araújo havia discutido com a esposa momentos antes de ser atingido pelo disparo, enquanto se preparava para ir embora. A polícia não informou se a discussão tem relação com o homicídio.

O suspeito de matar o jovem havia pego o revólver calibre 38 na cintura de uma das pessoas presentes na festa para matar Álvaro. Depois de cometer o crime, o homem fugiu em um carro branco.

O motivo do homicídio, porém, não foi explicado pela PM. A reportagem procurou a Polícia Civil (PC), responsável pela investigação, para entender a razão pela qual o jovem foi morto, mas a corporação não respondeu a solicitação até a última atualização desta reportagem. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR também não conseguiu localizar a sua defesa.

Os familiares da vítima afirmaram à polícia que não haviam convidado Igor e nem o dono do revólver, devido a distância em que moram, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia.

Depois de ser atingido, Álvaro foi levado de carro pela família até o Hospital Municipal de Bonfinópolis, mas quando o jovem chegou ao local por volta das 5h35, ele já estava sem vida. A morte foi confirmada pelos profissionais de saúde do hospital.