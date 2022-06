Cidades Homem morre após ser desafiado a pular do trampolim de piscina em clube de Goiânia Salva-vidas e bombeiros tentaram reanimar o jovem, mas foi constatado o óbito no local

Um homem de 24 anos morreu na tarde desta sexta-feira (24) após pular do trampolim da piscina do Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. De acordo com o clube, a vítima foi desafiada por um amigo a ir ao local, que estava fechado e é restrito para competições. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a vítima depois de ele ter se afogad...