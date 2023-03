Atualizada às 11h33 de 8/3/2023

Um homem, de 27 anos, morreu após ser esmagado por um ponto de ônibus de concreto em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), no Jardim das Cascatas. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) foi acionado e confirmou o óbito. A vítima estava presa na estrutura do ponto.

Segundo uma testemunha que passou pelo local na hora do acidente,o homem é funcionário de uma empresa de engenharia. A identidade dele não foi divulgada.

A testemunha disse que o carro em que o homem estava estacionou ao lado do ponto de ônibus. Ao abrir a porta do veículo para ir até uma lanchonete próxima ao local, o ponto caiu sobre o homem. Populares tentaram levantar o ponto de cima do homem, mas não conseguiram.

Em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse lamentar a fatalidade se solidarizar com a família enlutada. Foi informado que o sistema de transporte coletivo é de responsabilidade e operado pelo Consórcio Rede Mob sob fiscalização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e disse que esse tipo de abrigo de concreto não foi instalado pela prefeitura.

A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia deverá inspecionar os pontos de ônibus da cidade no sentido de identificar as condições estruturais desses locais e solicitar aos responsáveis a interdição, manutenção ou substituição dos mesmos para garantir a segurança da população.

Ao POPULAR, a CMTC informou que a manutenção, realocação e instalação dos pontos de ônibus são de responsabilidade das prefeituras. Cabe à CMTC, como órgão gestor, planejar a marcação de pontos e coordenar a instalação desses equipamentos, em atendimento à Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Foi dito ainda que a CMTC iniciou avaliação minuciosa de todos os abrigos da Região Metropolitana para cobrar e ajudar as prefeituras a solucionar os problemas estruturais dos equipamentos.

O POPULAR questionou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia sobre a responsabilidade dos pontos de ônibus e aguarda retorno.

Leia também:

- Acidente entre carro e caminhonete deixa um morto em Goiânia; vídeo

- Polícia investiga desaparecimento de idosa de 82 anos em Itumbiara