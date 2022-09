Cidades Homem morre depois de bater moto em poste de energia elétrica tombado, em Goiânia Acidente aconteceu na noite deste domingo (4); no veículo estava uma passageira que foi encaminhada para o Hugol em estado gravíssimo

Na noite deste domingo (4) um homem de 57 anos morreu após bater a motocicleta contra um poste de energia elétrica que havia caído no chão, no setor Jardim Cerrado 7, em Goiânia. Junto dele, uma passageira estava na garupa e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado gravíssimo. As informações são da Delegacia E...