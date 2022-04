Cidades Homem morre depois de mergulhar em rio de Ipameri Suspeita é que a vítima tenha fraturado a cervical após bater em um banco de areia

Nivaldo Abadio de Oliveira Júnior, de 36 anos, morreu na tarde deste domingo (3) depois de mergulhar de ponta de uma altura de 3 metros no Rio do Braço, em Ipameri, na região Sul de Goiás. Ao POPULAR, o médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), José Martins Fagundes, informou que a suspeita é que vítima tenha fraturado a cervical após b...