Um acidente entre uma caminhonete e um carro deixou um homem morto e dois feridos, na GO-174, em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. Os bombeiros informaram que as vítimas sobreviventes foram levadas para atendimento médico, mas sem sinais de lesões graves. A batida aconteceu neste sábado (28) após o automóvel realizar uma manobra no trevo da rodovia e colidir contra a caminhonete.

Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) informou que a batida aconteceu após o carro, que estava no trevo entre a GO 174 e a GO-333, cruzar a pista. Ao avançar na rodovia, o automóvel acabou acertado pela caminhonete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local do acidente.

A corporação disse que no automóvel tinha três passageiros e na caminhonete somente o motorista. Os ocupantes do carro ficaram feridos e o da caminhonete não teve lesões.

As vítimas foram levada para o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu atualização sobre o estado de saúde das vítimas.