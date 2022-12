Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente na BR-060, em Goiânia, sentido Anápolis. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5), quando dois veículos que trafegavam em sentidos opostos acabaram se colidindo. O homem, de 51 anos, que dirigia, na contramão, uma Fiat Parati prata acabou morrendo no local e a mulher, que conduzia um Ford Fiesta branco, sofreu lesões corporais leves.

Os dois veículos, que trafegavam em sentidos opostos da rodovia, se colidiram quando a condutora do Fiesta fez uma curva e não conseguiu desviar do outro carro a tempo. Ela até chegou a jogar o veículo para a direita, mas os dois acabaram colidindo frontalmente. Com o impacto, o Fiesta rodou algumas vezes e parou no meio da pista. Já a Parati rodou e subiu na defensa metálica da rodovia, ficando com a parte traseira sobre a mesma.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito do condutor da Parati, que ficou preso às ferragens. A motorista do Fiesta sofreu lesões corporais leves, foi atendida pelos bombeiros, mas optou por não ser encaminhada até o hospital e permaneceu no local até ser liberada pelos policiais.

A Polícia Rodoviária Federal também compareceu e submeteu a condutora do Fiesta ao teste de bafômetro, mas o resultado foi negativo. A Polícia Técnico Científica compareceu e realizou a perícia. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) abriu uma investigação para apurar os fatos.

Leia também:

Duas pessoas morrem em grave acidente entre carro e caminhão na BR-040, em Luziânia

Defesa Civil diz que não há riscos em trecho da BR-153 um ano após acidente, em Aparecida de Goiânia