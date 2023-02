Um homem suspeito de invadir uma casa e roubar cerca de R$ 50 mil em joias de uma idosa de quase 70 anos, em Goianésia, na região central de Goiás, foi morto em ação policial. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que ele invade a casa e agride a senhora. O caso aconteceu na noite de terça-feira (7), por volta das 22h.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), além das agressões (foto), a mulher foi xingada e humilhada pelo homem, que ficou durante todo o tempo com a arma de fogo apontada pra sua cabeça. Após imagens do circuito interno da residência serem disponibilizadas, as equipes da PM-GO iniciaram as buscas pela cidade.

Leia também:

- Maquiadora causa polêmica após falar que cabelo cacheado a deixa com ”cara de pobre”

- Golpistas roubam fotos de mulheres para criação de perfil falso

- Goiás inaugura primeiro Hub Público do Centro-Oeste

O homem foi encontrado a algumas quadras da residência em um matagal e, ao perceber a chegada dos policiais, ele começou a atirar, o que fez com que a polícia precisasse revidar e, com isso, ele foi baleado. A polícia informou que o homem chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo em um hospital. A identidade do suspeito não foi revelada.

Junto com ele foi encontrado cinco pastas e dois envelopes de joias (foto), um revólver calibre 38 e balas.