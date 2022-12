Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (23) após troca de tiros com equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM), próximo à BR-414, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. Segundo a corporação, ele é suspeito de roubar uma moto no Setor Central.

O tenente Thiago Nascimento conta que o suspeito abordou um motociclista na manhã desta sexta-feira (23) e, usando um revólver, levou o veículo da vítima. “O celular da vítima ficou no baú da moto. Ele era monitorado e tinha uma rastreamento, o que nos ajudou a localizar o veículo”, conta.

Com isso, as equipes do CPE iniciaram o patrulhamento pelo Setor Jardim das Américas, em Anápolis. “Durante as buscas, populares nos pararam e disseram ter ouvido o barulho de uma pessoa pulando o muro e correndo dentro do quintal de uma casa. Então, as equipes foram até o local e identificaram o indivíduo”, afirma.

De acordo com o tenente, neste momento, houve uma troca de tiros entre dois policiais e o suspeito. “Ele foi baleado e, imediatamente, solicitaram socorro médico. O Corpo de Bombeiros o conduziu com vida para o hospital de urgências, mas o suspeito acabou morrendo na unidade”, explica.

Por fim, Thiago ainda destaca que nenhum policial foi ferido, que a motocicleta roubada foi recuperada e que o revólver usado no roubo foi apreendido. Como o nome e a idade do suspeito não foram divulgados, a reportagem não conseguiu confirmar se o corpo dele segue no Instituto Médico Legal (IML).

