Cidades Homem morre em acidente em trecho da BR-153 Acidente aconteceu no sentido Anápolis – Aparecida de Goiânia, próximo do viaduto Jardim Novo Mundo

Um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um caminhão matou um homem, na manhã deste domingo (1º). Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu no quilômetro 497 da BR-153, no sentido Anápolis – Aparecida de Goiânia, próximo do viaduto Jardim Novo Mundo. A Dict informou ainda que uma equipe foi enviada para o local. Notícia em atualização.