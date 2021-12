Cidades Homem morre em capotamento de caminhão na BR-080, em Padre Bernardo Corpo da vítima ficou preso nas ferragens

Um caminhoneiro de 50 anos morreu neste sábado (4) quando o caminhão que ele dirigia capotou. O acidente aconteceu no km 69 da BR-080, no município de Padre Bernardo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas a vítima morreu no local. A corporação precisou retirar o corpo das ferragens e o entregou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Ainda não se sabe...