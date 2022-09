Cidades Homem pelado e em aparente surto psicótico tenta agredir com faca clientes de bar, em Goiânia; vídeo Testemunhas informaram que familiares conseguiram conter o indivíduo e levar ele para casa

Um homem de identidade e idade não revelada teve um aparente surto psicótico e tentou agredir várias pessoas em um bar na rua A, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, na noite de quarta-feira (7). Uma testemunha, que não quis ser identificada, disse ao POPULAR que o homem estava bebendo no local com um primo, quando teve um surto repentino, arrancou toda a roupa...