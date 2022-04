Cidades Homem é preso em Iporá por deixar cães sem água e comida Animais apresentavam inanição e mal conseguiam se locomover. Dono dos animais admitiu que eles estavam sem comer e beber água há dias

Um homem foi preso nesta semana em Iporá por maus-tratos a animais. Quando souberam a situação dos três cães, agentes da Delegacia da Polícia Civil da cidade estiveram no endereço e encontraram os animais em quadro severo de inanição. Eles não tinham alimento ou água. Os animais estão bastante magros, com as costelas aparentes. Por conta do quadro, apresentam dificu...