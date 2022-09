Cidades Homem provoca acidente ao pilotar moto aquática deitado, em Alexânia; vídeo Piloto "voou" por cima de outra moto aquática após colidir com ela

A brincadeira de um homem que pilotava uma moto aquática no lago Corumbá, em Alexânia, terminou mal. Um vídeo mostra quando o homem conduz o veículo com os pés, deitado, até o momento em que colide com outra moto aquática e “voa” sobre ela. Espectadores que estavam nas margens do lago chegam a gritar em torcida, enquanto o homem faz a “performance” imprudente. No ent...