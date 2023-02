O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ) condenou, nesta segunda-feira (27), Alexandre Felix Dias Filho, homem que agrediu a então namorada em uma lanchonete, em Goiânia. O caso aconteceu em outubro de 2020, mas a vítima, a fotógrafa Ravy Marques Moreira, somente registrou um boletim de ocorrência em 2021, quando teve acesso às imagens da câmera de segurança do local que mostram a agressão e também após terminar o relacionamento, porque teve medo de denunciar antes. A defesa ainda poderá recorrer da decisão.

O POPULAR contatou a defesa de Alexandre Feliz Dias Filho, por meio de seu advogado, Tadeu Bastos, e aguarda retorno, já que, até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.

Sentença

A sentença, assinada pela juíza de Direito Sandra Regina Teixeira Campos, condenou Alexandre Felix Dias Filho a 23 dias de prisão, sendo três destes dias somados à pena inicial em decorrência de a agressão ter sido contra uma mulher, tendo como base a Lei Maria da Penha.

Além da prisão e de arcar com os custos do processo, o homem também terá que indenizar a vítima em R$ 1,5 mil, com intenção de reparar os danos causados à ex-companheira.

Ao POPULAR, Ana Carolina Fleury, advogada de Ravy Marques Moreira, detalhou que a sentença de condenação foi recebida pela fotógrafa e pela defesa dela com muito alívio.

“Não estamos aqui para requerer punitivismo cego ou exacerbado. Claro que gostaríamos de uma pena mais grave, mas o que mais nos importa é que temos agora um agressor condenado criminalmente pelos seus atos e essa situação tem um peso enorme na vida de uma pessoa. De uma mulher vítima, então, nem se fala”, afirmou Fleury.

A advogada também falou sobre o que representa a condenação de um agressor. “Em um país com índices tão altos de violência de gênero e mortes de mulheres, é um alívio ver que a batalha judicial foi válida e que denunciar e ter um acompanhamento jurídico especializado vale à pena”, destacou Fleury, que tem sua atuação voltada, exclusivamente, para a defesa de mulheres.

Relembre o caso

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), consta na denúncia que, no dia do fato, 20 de outubro de 2020, Ravy e Alexandre foram a um café em companhia de um amigo de Alexandre.

Em dado momento, relata a denúncia, uma discussão entre o casal teve início. Na sequência, Alexandre começou a xingar a então namorada, que, após ser xingada, tentou beijá-lo na tentativa de acalmá-lo.

Após, segundo o MPGO, Alexandre empurrou Ravy e deu um tapa no rosto dela e, após tentar encenar uma situação, um homem que também estava no café, arremessou uma mochila nas costas de Alexandre, com a intenção de impedir que Ravy fosse novamente agredida.

O Ministério Público detalhou ainda que as partes namoraram durante dois anos e quatro meses e que já havia histórico de violência doméstica, com registros.

