Cidades Homem que ateou fogo acidentalmente em viaduto foi abordado 14 vezes pela PM, mas não pela saúde Usuário de crack que causou chamas por acidente na estrutura foi revistado repetidamente por policiais, por uso de droga em via pública

O pintor e catador de materiais recicláveis Baltazar Campos David, o Patinha, de 41 anos, dependente químico, que ateou fogo acidentalmente no viaduto da Avenida T-63, no Setor Bueno, na madrugada de sexta-feira (15), não tem seu nome no sistema de serviços públicos de abordagens a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade. Entretanto, seu nome aparece no sistema on-l...