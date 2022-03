Cidades Homem que ateou fogo na mulher em Goiânia é indiciado por tentativa de feminicídio Crime aconteceu no último dia 19 de março na frente do filho da vítima, de 6 anos. Mulher pede ajuda para custear tratamento

O homem que ateou fogo na mulher em Goiânia no último dia 19 de março foi indiciado por tentativa de feminicídio. O caso aconteceu na frente do filho da vítima de apenas 6 anos de idade, no Setor Cristina e a mulher, Iara Zacarias, de 30 anos, teve queimaduras de 2º grau nos braços, pernas e partes íntimas. O homem, que foi preso, disse que estava embriagado e que queria sair de casa para beber mais, mas a vítima teria pedido pra ele não ir. Irritado, pegou um frasco de...