O ajudante de pedreiro Reidimar Silva, 31 anos, que confessou ter matado a menina Luana Marcelo, de 12 anos, também teria tentado estuprar a vítima antes de matá-la. A informação é da Polícia Civil, que adiantou que o homem deverá responder por tentativa de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Caroline Borges, Reidimar contou que na noite anterior ao crime, havia consumido álcool e usado cocaína, e por não conseguir dormir, decidiu sair de carro. Foi quando encontrou Luana, na manhã de domingo (27), que estava a caminho do mercado. Ela teria sido convencida a entrar no carro do ajudante de pedreiro após ele dizer que devia dinheiro para a mãe dela e que passaria a quantia.

O homem, ainda segundo a delegada, levou Luana para a casa dele, onde tentou estuprá-la. A polícia chegou a constatar que ele tinha marcas de unhada no rosto e nos braços, supostamente feitos pela menina durante uma tentativa de fuga. Foi então que Reidimar teria matado Luana por enforcamento, com um "mata-leão". Logo em seguida, o ajudante de pedreiro contou ter usado madeira e isopor para colocar fogo no corpo. Depois de enterrá-la, o homem ainda tapou a cova com cimento, o que, segundo a delegada, atrasou a descoberta do corpo.

Caroline destacou que o corpo de Luana já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), mas informou que a perícia pode ser prejudicada devido ao estado em que o corpo ficou após ser queimado. Reidimar segue preso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

