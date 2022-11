A Polícia Civil informou que vai ouvir uma mulher que também teria sido vítima do ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, preso nesta terça-feira (29) após confessar ter matado a menina Luana Alves Marcelo, de 12, em Goiânia. Segundo a delegada Caroline Borges, a informação é de que Reidimar teria estuprado a mulher no mesmo dia em que cometeu o crime contra Luana.

À polícia, Reidimar contou que, na noite anterior ao crime, havia consumido álcool e usado cocaína, e por não conseguir dormir, decidiu sair de carro. Foi quando encontrou Luana, na manhã de domingo (27). A menina estava a caminho do mercado.

Luana teria sido convencida a entrar no carro do ajudante de pedreiro após ele dizer que devia dinheiro para a mãe dela e que passaria a quantia. O homem, ainda segundo a delegada, levou Luana para a casa dele, onde tentou estuprá-la. Após a menina resistir, o homem confessou que a matou por enforcamento, ateou fogo no corpo e enterrou no quintal de casa, jogando cimento por cima.

No entanto, a Polícia Civil suspeita que antes disso, por volta de 8h do mesmo dia, Reidimar tenha cometido outro crime.

“Chegou a informação de uma vítima que teria o conhecido e vai ser ouvida na delegacia, uma vítima de estupro, na data de domingo, horas antes”, afirmou Caroline Borges.

A delegada disse ainda que não descarta que Reidimar tenha cometido outras vítimas além dessas. “Estamos veiculando a imagem do suspeito de que há possibilidade de outras vítimas, seja de abuso sexual, seja de desaparecimento, que desencadeia homicídio”, concluiu.

Reidimar, que já foi preso pelos crimes de roubo e estupro, agora deve responder por tentativa de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele segue preso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

