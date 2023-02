Um homem que deu 14 facadas nas costas da companheira grávida foi condenado há 11 anos e três meses de prisão pelo Tribunal do Júri da comarca de Catalão, Sudeste de Goiás. Bruno Vieira de Espíndola foi condenado por tentativa de feminicídio à sua companheira Karollaine Cortes de Abreu. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro de 2022.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o crime foi por motivação fútil e o condenado demonstrou frieza no ato. “Momentos antes do crime, Bruno procurou o avô da vítima, conversou com ele, tomou cerveja e subtraiu a faca que utilizou na empreitada criminosa”, informou o juiz Luiz Antônio Afonso Júnior.

Para o Ministério Público de Goiás (MPGO), o acusado agiu por motivo fútil porque a Karollaine terminou o relacionamento e queria voltar para casa de sua mãe. Conforme o MP, ele somente não atingiu seu objetivo de matar a vítima porque foi socorrida pelo seu pai e rapidamente encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico eficaz.

Relembre o caso

Bruno Vieira de Espíndola foi preso por tentar matar a namorada grávida com 14 facadas, em Catalão, Região Sudeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, a menina tinha 16 anos e estava na 36ª semana de gestação. Karollaine Cortes de Abreu tinha ido horas antes à delegacia para pedir medida protetiva contra o suspeito.

Os dois conviviam em união estável há 9 meses e, já no início do relacionamento, Karollaine ficou grávida de Bruno. Desde o início da relação, ela e seus pais tomaram conhecimento do histórico agressivo do Bruno. No entanto, na frente de seus familiares, ele demonstrava profundo amor com ela e, quando estavam sozinhos, ele a ofendia, ameaçava e a agredia. Karollaine disse que queria se separar, mas ele respondeu em tom de ameaça que a mataria juntamente com sua família.

No dia da tentativa do feminicídio, cansada das agressões, ameaças e humilhações, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. Ao saber do ocorrido, o rapaz disse que a amava, mas ela continuou com o propósito da separação. Ao encontrá-la no quarto, arrumando as suas coisas para que ele fosse embora, Bruno lhe pediu um abraço e logo começou a desferir as facadas uma atrás da outra, sendo 14 no total.

Ao ouvir os gritos de socorro da filha, o seu pai conseguiu chegar ao local e imobilizar o agressor até a chegada da polícia. De acordo com a delegada Alessandra Maria de Castro, as perfurações foram superficiais e o bebê ficou bem. A jovem foi internada na Santa Casa de Catalão.

O POPULAR não conseguiu o contato da vítima para saber o estado de saúde atualizado dela e do bebê.