Cidades Homem que dirigia na contramão morre ao bater de frente com carro na BR-060, em Goiânia Estudante que estava no outro veículo e seguia para Anápolis sofreu apenas ferimentos leves

Um homem de 51 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (5), por volta das 5h, após o carro que ele dirigia bater de frente com outro veículo, no Km-135, da BR-060, entre Goiânia e Anápolis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada e o trânsito segue lento no local. Conforme explicou o inspetor da PRF, Édson ...