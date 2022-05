Cidades Homem que estuprou e matou mulher em lote baldio é condenado a 23 anos de prisão Crime ocorreu em março de 2020 e, após dois anos, família se diz aliviada com prisão do acusado

Após dois anos, a família de Suane Peres Leão, de 38 anos, encontrada morta em um lote de Aparecida de Goiânia, se diz aliviada com a condenação do homem acusado pelo crime. Segundo as investigações, Wender Rodrigues da Silva estuprou, esganou e matou a mulher, em março de 2020. Durante o júri popular, realizado nesta terça-feira (31), o réu foi considerado culpado p...