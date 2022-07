Cidades Homem que fazia reparos na pista morre após ser atropelado na BR-158, em Jataí Motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo; ele aponta que perdeu o freio do veículo

Um homem de 52 anos morreu atropelado ao ser atingido por um caminhão desgovernado carregado de milho na manhã desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu na BR-158, no município de Jataí, região sudoeste de Goiás. A vítima estava trabalhando no local em obras de reparo na via com outros homens. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminh...