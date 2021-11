Cidades Homem que fotografou a filha armada ameaçou a mãe da menina de morte em áudios O ex-conselheiro tutelar de Jandaia (GO) desferiu série de ameaças a mulher e disse que “enquanto eu não ver sua cabeça arrancada do seu corpo não foi parar” Ele também afirma que jurou matar a mãe pelas filhas dele

A Polícia Civil (PCGO) teve acesso a um áudio de 3 minutos e 40 segundos do ex-conselheiro tutelar de Jandaia, que está foragido, enviado pelo homem para ameaçar a ex-mulher de morte. Na gravação, o suspeito diz que jurou pela vida das filhas do ex-casal, de 4 anos e 1 ano, que mataria a mãe delas e, também, a avó materna das meninas. De acordo com a corpor...