Cidades Homem que levou tiro em igreja por causa de política diz que irmão recebeu ameaças após ocorrido "Xingaram minha família. Disseram que iam dar tiro na cara dos meus irmão", afirmou Davi Augusto

Em entrevista ao POPULAR, Davi Augusto, de 40 anos, que levou um tiro de um policial militar na Congregação Cristã do Brasil (CCB), no setor Finsocial, em Goiânia, contou que seu irmão, Daniel Augusto Souza, de 45, recebeu ameaças após o ocorrido. Ele conta que no intervalo entre o tiro e a espera pelo Corpo de Bombeiros, enquanto era socorrido por alguns fi...