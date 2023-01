Cidades Homem que matou amigo a marteladas filmou e comemorou crime, diz polícia Suspeito confessou o crime e não mostrou arrependimento, pois “assumiu rindo”, relata delegado

O homem de 23 anos preso no último sábado (14) suspeito de matar o amigo a marteladas, em Goiânia, filmou a agressão, afirma Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, as imagens foram encontradas no celular do suspeito, que, segundo a Polícia Civil (PC), confessou o crime “sorrindo”. O capitão Welton Nunes, do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), relata...