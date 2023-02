O ex-marido de Olívia de Oliveira da Silva, de 28 anos, se entregou à polícia nesta terça-feira (28), informa o delegado responsável pelo caso Marcus Vinícius da Costa Júnior. Leandro Gomes da Silva, de 31 anos, É suspeito de matar a ex-mulher a facadas na frente do filho de 8 anos, em Catalão, a 261 km de Goiânia.

O delegado afirma que Leandro foi preso pois havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. O POPULAR tentou contato com a defesa do suspeito, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. Segundo Marcus Vinícius, as investigações sobre o caso serão concluídas até sexta-feira (3).

“As testemunhas já foram ouvidas e, até sexta, o inquérito policial será encaminhado à Justiça”, detalha o investigador. Leandro é investigado pela morte de Olívia, que tinha uma medida protetiva, no último domingo (26), após ser visto saindo da casa dela com uma faca, relatou a mãe da vítima à polícia.

Relembre

Moradores denunciaram à Polícia Militar (PM) que Leandro estaria andando próximo à casa de Olívia na noite do crime. Segundo a Polícia Civil, durante a madrugada, o suspeito teria pulado o muro, arrombado a porta e matado a ex-esposa com cerca de dez facadas na frente do filho de 8 anos.

Leia também:

- Jovem é morta a facadas na frente do filho de 8 anos, em Catalão, diz polícia

- Mãe de jovem morta a facadas em casa viu ex-marido da filha fugir com faca na mão, diz polícia