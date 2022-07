Cidades Homem que matou ex-mulher na frente da filha é condenado, em Valparaíso de Goiás Francisco Nascimento Sousa, de 34 anos, foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado

Francisco Nascimento Sousa, de 34 anos, preso em 2019 por ter matado a ex-mulher na frente de uma das filhas do casal, foi condenado nesta quinta-feira (30), na Comarca de Valparaíso de Goiás. O homem foi submetido ao tribunal do júri, em que foi considerado culpado por homicídio qualificado consumado pela maioria dos votos. O réu havia confessado o crime, no...