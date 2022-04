Cidades Homem que matou idosa no Hugo só foi descoberto após conversa com psicólogo Após conseguir entrar na enfermaria onde estava Neusa Maria, morador de rua passou a ser confundido como acompanhante dela e foi levado para serviço social após a morte da idosa. Falas desconexas e admissão de que não a conhecia fizeram profissionais de saúde chamarem a polícia

O desempregado Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, acusado de matar a aposentada Neusa Cândida, de 75, em um leito de enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no dia 7 de abril, foi descoberto por acaso, quando funcionários do hospital o levaram para a serviço social como se fosse um acompanhante da idosa para que fosse ouvido pelo psicólogo do local. Durante a...