Cidades Homem que matou mulher em igreja vai fazer exame de insanidade Justiça tornou réu e manteve preso Yuri Ribeiro, que desferiu golpes de machadinha em mulher de 60 anos em Santa Terezinha no dia 20 de abril

A Justiça tornou réu e manteve preso Yuri Ribeiro de Brito, de 25 anos, acusado de matar com golpes de machadinha dentro de uma igreja católica Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60, no dia 20 de abril, em Santa Terezinha de Goiás. Em sua decisão, o juiz Alex Alves Lessa confirmou a autorização do exame de insanidade mental no réu, atendendo a pedido feito tanto p...