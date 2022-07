Cidades Homem que não viu o filho nascer e agrediu médico é indiciado em Rio Verde Imagens de câmeras de segurança mostram quando homem agride médico e anestesista

O homem que agrediu um médico e dois enfermeiros na Maternidade Augusta Bastos, em Rio Verde, foi indiciado por lesão corporal e ameaça. O inquérito já foi encaminhado para a Justiça e, entre as provas, o delegado Danilo Fabiano encaminhou imagens das câmeras de segurança que mostram as agressões. O suspeito tem 31 anos e foi preso em flagrante na última segunda-feira (11). Ele ficou alterado depois que não conseguiu assistir ao parto do filho. Nas imagens, é ...