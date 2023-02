Um homem que ficou conhecido por se fingir de surdo para pedir dinheiro, em Goiânia, foi preso nesta quinta-feira (9) por suspeita de homicídio praticado, na capital. A Polícia Civil (PC) informou que prisão preventiva faz parte da operação Hades.

Segundo a PC, Neimar Fleury Valente, de 39 anos, teria matado a pedradas a vítima identificada por Pedro Paulo Machado Alves. De acordo com as investigações, no dia 12 de outubro de 2022, os envolvidos estavam bebendo e fazendo consumo de drogas juntos e se desentenderam.

A PC relatou também que um outro indivíduo ainda não identificado participou das agressões que vitimaram Pedro Paulo. O suspeito Neimar Fleury, já tem passagem criminal por roubo e ficou conhecido por causa de um "meme" que circulou nas redes sociais, em que ele pede dinheiro no sinaleiro fingindo ser surdo.

Nossa reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

Leia também:

- Pai é preso suspeito de estuprar as três filhas

- Homem leva facada na cabeça durante discussão por causa de mulher

- Juiz nega soltura de mulher presa que arrancou parte de dedo de PM em abordagem