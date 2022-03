Cidades Homem que torturou e matou menina de 6 anos em Planaltina de Goiás é condenado a 49 anos de prisão Crime aconteceu em 2019 e chocou a cidade. Bruno Diocleciano também agrediu três irmãos da menina que morreu

Quase três anos após um crime que chocou a cidade de Planaltina, no entorno do Distrito Federal (DF), Bruno Diocleciano da Silva foi condenado a 49 anos, 4 meses e 24 dias de prisão pela morte de uma menina de 6 anos e por tortura de quatro crianças. O homicídio qualificado aconteceu em 29 de maio de 2019 em uma casa no Bairro Mutirão da Moradia. Bruno era namorado da ...