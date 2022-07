Cidades Homem que trabalhava em obra sofre descarga elétrica e morre, em Formosa O Samu fez várias tentativas de reanimação, mas a vítima não reagiu, sendo constatado o óbito no local

Um homem de 35 anos morreu após receber uma descarga elétrica na obra em que trabalhava, em Formosa, Entorno do Distrito Federal. O acidente, que aconteceu no último fim de semana, teve a ocorrência atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo testemunhas, a vítima foi atingida por um choque elétrico de uma...