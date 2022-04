Cidades Homem que vendeu moto e fugiu com veículo no momento da entrega é preso em Jataí Crime aconteceu em 21 de fevereiro em Rio Verde, mas suspeito só foi detido nesta semana na cidade vizinha

Gabriel Henrique Rodrigues Bastos, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (7), em Jataí, na Região Sudoeste do estado, por vender uma motocicleta e fugir com o veículo no momento da entrega. O caso aconteceu no dia 21 de fevereiro em Rio Verde, na cidade vizinha e câmeras de segurança registraram o fato auxiliando na identificação. O crime aconteceu próximo a um c...