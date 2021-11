Cidades Homem resgata cobra, passa fita isolante na boca dela e deixa na base do Samu, em Águas Lindas O morador disse que pegou o animal na rodovia para evitar que ele fosse atropelado

Um homem resgatou uma cobra que estava próxima a uma rodovia, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na última terça-feira (23). De acordo com o G1 Goiás, após pegar o animal, o morador passou uma fita isolante ao redor da boca dele para evitar um ataque e o encaminhou até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu)...