Cidades Homem rouba carro, faz mulher refém e morre após capotar durante perseguição Divino Renato roubo o carro em Ipameri, mas, junto com a vítima, capotou perto de Bela Vista

Um homem de 33 anos morreu na noite desta terça-feira (23) após capotar um carro que havia roubado em Ipameri, no Sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), Divino Renato Cardoso abordou a dona do veículo próximo a um atacadista da cidade e a fez de refém. Houve perseguição policial até a região de Bela Vista de Goiás, onde ocorreu o acidente. A vítima, que t...