Cidades Homem se irrita ao saber que mulher bebeu cerveja com primos, tenta matá-la e é preso, diz polícia Além da facada no pescoço, o homem danificou a moto da moça

Uma mulher foi esfaqueada no pescoço pelo companheiro em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que a motivação teria sido porque ela estaria bebendo cerveja com um casal de primos. O caso aconteceu no último domingo (1º). O suspeito tem 21 anos e deve passar por audiência de custódia, segundo a polícia. O nome do hom...