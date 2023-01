Um homem se pendurou em cabos de aço para ajudar um motorista de caminhão após parte do veículo afundar no Rio Bagagem, em Niquelândia, no norte de Goiás. Um vídeo mostra o momento em que um homem, o balseiro Bruno Henrique Ferreira Fernandes, de 24 anos, que estava de folga, se pendura em cabos de aço para chegar até onde o motorista Davi Martins estava e ajudar a impedir que o caminhão afundasse mais (assista acima).

O caso aconteceu na sexta-feira (13). As imagens mostram que, depois de tentar embarcar na balsa, o caminhão ficou com a parte da frente em cima da embarcação e a parte traseira submersa. Ao g1, Davi contou que, apesar do susto, não se feriu. Ele explicou que, no momento em que o caminhão começou a afundar a traseira, ele conseguiu sair do veículo e ir para a balsa.

Leia também:

Caminhão cai de cima de carreta em rodovia de Anápolis; vídeo

Caminhão se parte ao meio e motorista sai ileso de acidente na BR-158, em Caiapônia

Na ocasião, Bruno foi até a embarcação para ajudar Davi a amarrar o caminhão e impedir que ele ficasse completamente submerso.

Ao g1, o motorista ainda disse que as tábuas da balsa se soltaram no meio do rio e o caminhão começou a afundar. No momento, o rio também teria começado a subir devido as fortes correntezas. Já a secretaria de obras de Niquelândia destacou que "foi prestado auxílio o mais rápido possível, com uma equipe e máquinas para retirada do caminhão". Além disso, pontuou que está sendo providenciada uma plataforma para embarque na Balsa do Cascabulho.

A secretaria ainda afirmou que a orientação é que não seja feita a travessia do rio pela balsa em condições climáticas de chuva, que fazem com que o rio tenha correntezas fortes e o local de embarque fique com lama.

O motorista ainda detalhou que foi possível desembarcar as nove cabeças de gado que estavam na carroceria do caminhão, de modo que os animais não se ferissem.

Na ocasião, além de ajudar a amarrar o caminhão para evitar que ele afundasse por completo no rio, o balseiro chamou os funcionários da prefeitura de Niquelândia para enviarem uma máquina até o local. A intenção era segurar o cabo da balsa para impedir que ela e o caminhão fossem levados. A balsa dá acesso ao povoado de Cascabulho.